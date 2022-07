Fêtes locales

Fêtes locales



2022-08-13 – 2022-08-13 18h/20h : animations pour les enfants.

19h : repas soirée grillade (sur réservation).

Bal mousse.

dernière mise à jour : 2022-07-26

