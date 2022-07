Fêtes locales

Fêtes locales



2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-08 02:00:00 10h Critérium de trottinettes (6/11 ans avec autorisation parentale) – départ devant les cafetiers

13h30 Concours de pétanque – Stade du Pont-Lat

14h Après-midi des enfants avec goûter offert par le comité (spectacle de marionnettes, de ballons sculptés , petits chevaux mécaniques, jeux d’adresse) – sous les halles

19h30 Repas proposé par les associations – sous les halles, menu à composer sur place

22h Bal de clôture animé par Nico Wayne Toussaint

22h30 Feu d’artifice, point de vue recommandé : haut de la rue Agoure et intersection Casterasses

22h50 Reprise du bal avec Nico Wayne Toussaint

