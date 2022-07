Fêtes locales, 7 août 2022, .

Fêtes locales



2022-08-07 09:00:00 – 2022-08-07

10h à 15h Exposition des fruits et dégustation des vins (organisation Comice Agricole de Monein). Expo-vente des produits du terroir, dégustation d’huitres.

11h Messe des fêtes du village.

12h30 Sauts béarnais ouverts à tous les danseurs devant les cafetiers.

15h Pena du comité animée par Jem’s et Lolo et DJ Balpores dans la cour du centre social.

21h30 Concert avec « QueQuio » retransmis en direct sur France Bleu Béarn Bigorre.

00h00 DJ Alex – Podium Box’son.

2h Fermeture.

dernière mise à jour : 2022-07-11 par