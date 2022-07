Fêtes locales

Fêtes locales, 6 août 2022, . Fêtes locales



2022-08-06 09:00:00 – 2022-08-06 10 EUR Petit-déjeuner à la fourchette : gras-double, jambon, œufs, boudin, fromage.

14h30 Tournoi de pétanque réservé aux villageois et sympathisants. Inscriptions à partir de 14h.

20h Repas : moules-frites, tartes aux pommes. Sans réservation.

