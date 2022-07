Fêtes locales

2022-08-05 – 2022-08-05 15 EUR Apéritif

21h Repas animé par l’orchestre Heptagone. Au menu : Assiette du comité, cochon de lait, haricots verts, fromage de brebis, tarte multi-fruits. Apéritif

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

