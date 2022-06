Fêtes locales

2022-07-24 – 2022-07-24 – Marche + course à pied « Run en Garlin »

– repas traiteur (par municipal)

– Casteta en Folie

– repas moules-frites

– animation avec 2 groupes musicaux

dernière mise à jour : 2022-06-28

