Fêtes locales, 24 juillet 2022, .

Fêtes locales



2022-07-24 – 2022-07-24

EUR 0 11h : novillada avec la ganaderia Miura avec les novilleros Juan Carlos Carballo et Solalito

15h à 19h, parc Gascoin : Village des enfants

Mur d’escalade

Echasses urbaines : d’apprentissage très simple les échasses urbaines (variante des échasses landaises) mettent en jeu à la fois l’équilibre, la vitesse et l’espace.

Kiddy-bolides : concept fun et ludique pour vos Bout’Chous pilotes

Kart à pédales

Ballabulles

16h : Spectacle clownesque O… comme cacahuète. Sur scène une chaise en bois et un petit paravent, succession de démonstrations pataphysiques, uniques et renversantes.

18h : Corrida avec les ganaderias Dolores Aguirre et Monteviejo

18h, parvis de l’Eglise St Pierre : Bal musette Michèle Sangla

21h30 : Concert Orchestre Babylon : Reprise des standards années 70/80

23h, château Moncade : feu d’artifice

