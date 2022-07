Fêtes locales

Fêtes locales, 23 juillet 2022, . Fêtes locales



2022-07-23 09:00:00 – 2022-07-23 10 10 EUR 9h : Le réveille des Esbérits en fanfare dans Garlin.

12h : repas grillades (au parc municipal).

14h : après-midi sportive (basket, pétanque, rugby flag).

19h : Au Théo cochon à la broche.

19h30 : soirée tapas (parc municipal). Animation Banda Los Esberits & DJ Podium System64.

22h30 : concert Los Fugitivos tout droit venu de Madrid !

