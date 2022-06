Fêtes locales, 23 juillet 2022, .

Fêtes locales



2022-07-23 – 2022-07-23

EUR 0 8h à 11h, Lac des Barthes : Grand concours de pêche interdépartemental

10h15, arènes d’Orthez : initiation aux cultures taurines, découverte de la course landaise et de la tauromachie espagnole sous la forme d’ateliers de pratiques ludiques pour les jeunes de 4 à 14 ans : l’écart, le saut, le travail de la corde, le toréo de salon. Encierro chiquito autour des arènes, matinée clôturée par deux vachettes travaillées par des professionnels.

13h30, avenue du 8 mai : prologue de la course par l’école de cyclisme

15h : course senior

15h à 19h, parc gascoin : Village des enfants

Mur d’escalade de 8 m de haut

Accro-mobile : dés 5 ans les enfants pourront découvrir une activité ludique et sportive qui leur apprendra les bases des parcours aventures en toute sécurité.

Château gonflable, jeux en bois, coin lecture

Toute la journée, centre ville : Chants polyphoniques avec Paz Aban.

8h à 11h, Lac des Barthes : Grand concours de pêche interdépartemental

10h15, arènes d’Orthez : initiation aux cultures taurines, découverte de la course landaise et de la tauromachie espagnole sous la forme d’ateliers de pratiques ludiques pour les jeunes de 4 à 14 ans : l’écart, le saut, le travail de la corde, le toréo de salon. Encierro chiquito autour des arènes, matinée clôturée par deux vachettes travaillées par des professionnels.

13h30, avenue du 8 mai : prologue de la course par l’école de cyclisme

15h : course senior

15h à 19h, parc gascoin : Village des enfants

Mur d’escalade de 8 m de haut

Accro-mobile : dés 5 ans les enfants pourront découvrir une activité ludique et sportive qui leur apprendra les bases des parcours aventures en toute sécurité.

Château gonflable, jeux en bois, coin lecture

Toute la journée, centre ville : Chants polyphoniques avec Paz Aban.

8h à 11h, Lac des Barthes : Grand concours de pêche interdépartemental

10h15, arènes d’Orthez : initiation aux cultures taurines, découverte de la course landaise et de la tauromachie espagnole sous la forme d’ateliers de pratiques ludiques pour les jeunes de 4 à 14 ans : l’écart, le saut, le travail de la corde, le toréo de salon. Encierro chiquito autour des arènes, matinée clôturée par deux vachettes travaillées par des professionnels.

13h30, avenue du 8 mai : prologue de la course par l’école de cyclisme

15h : course senior

15h à 19h, parc gascoin : Village des enfants

Mur d’escalade de 8 m de haut

Accro-mobile : dés 5 ans les enfants pourront découvrir une activité ludique et sportive qui leur apprendra les bases des parcours aventures en toute sécurité.

Château gonflable, jeux en bois, coin lecture

Toute la journée, centre ville : Chants polyphoniques avec Paz Aban.

Mairie

dernière mise à jour : 2022-06-25 par