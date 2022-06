Fêtes locales

Fêtes locales, 2 juillet 2022, . Fêtes locales



2022-07-02 – 2022-07-02 EUR 0 0 10 : marche/VTT, circuit familial (VTT 2 circuits : débutant, confirmé)

14h : tournoi de pétanque

15h : l’après-midi des Renardeaux : jeux gonflables gratuits

19h : ouverture de la bodega : c’est l’heure de l’apéro !

Repas type Guinguette auprès de foodtrucks (burgers, pizzas, galettes…)

20h30 : début de soirée animé par l’Orchestre Heptagone

