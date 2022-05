Fêtes locales

Fêtes locales, 12 juin 2022, . Fêtes locales

2022-06-12 10:30:00 – 2022-06-12 8 EUR Messe suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts

12h15 : vin d’honneur

13h : repas des fêtes

Salade gourmande, araignée de porc grillé, fromage, café gourmand.

