Fêtes locales, 11 juin 2022, . Fêtes locales

2022-06-11 17:00:00 – 2022-06-11 23:00:00 EUR 18 18 17h : spectacle de danse avec “kautere balet” et “topa noka”

19h : aperitif offert animé par la banda Lois Gayous

20h30 : repas des fêtes animés par les Z’anonymes caracollade ou paella.

