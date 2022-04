Fêtes locales

Fêtes locales, 7 mai 2022, . Fêtes locales

2022-05-07 08:30:00 – 2022-05-07 10 EUR Petit-déjeuner à la fourchette

14h Concours de pétanque en doublette. Inscription sur place.

17h30 Match de foot du championnat seniors à 7 (division 2 phase 2), Sainte-Suzanne contre Ozenx-Montestrucq.

19h Repas du village, ouvert à tous. Au menu : sanglier, entrecôte, frites, fromage et glace.

Animation jusqu’à minuit avec Pierre-Jean Alary suivi du bal avec Aïztrika jusqu’à 4h. Petit-déjeuner à la fourchette

14h Concours de pétanque en doublette. Inscription sur place.

17h30 Match de foot du championnat seniors à 7 (division 2 phase 2), Sainte-Suzanne contre Ozenx-Montestrucq.

19h Repas du village, ouvert à tous. Au menu : sanglier, entrecôte, frites, fromage et glace.

Animation jusqu’à minuit avec Pierre-Jean Alary suivi du bal avec Aïztrika jusqu’à 4h. Petit-déjeuner à la fourchette

14h Concours de pétanque en doublette. Inscription sur place.

17h30 Match de foot du championnat seniors à 7 (division 2 phase 2), Sainte-Suzanne contre Ozenx-Montestrucq.

19h Repas du village, ouvert à tous. Au menu : sanglier, entrecôte, frites, fromage et glace.

Animation jusqu’à minuit avec Pierre-Jean Alary suivi du bal avec Aïztrika jusqu’à 4h. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville