2022-05-28 – 2022-05-29

Reims Marne

2022, le grand renouveau !

Les fêtes johanniques sont une manière pour la ville de Reims de rendre hommage à celle qui a délivré Reims du joug anglais et fait sacrer Charles VII en la Cathédrale de Reims le 17 juillet 1429 : Jeanne d’Arc !

Cette édition 2022 des fêtes est résolument placée sous le signe du grand renouveau !

Pour faire de cet événement un très grand rendez-vous historique et familial, le périmètre de la manifestation a été élargi et de nombreuses animations gratuites sont proposées sur chacun des sites :

– autour de la Cathédrale, les échoppes d’artisans, les ateliers d’artistes, les spectacles de rues, les reconstitutions historiques et le repas proposé à la taverne, au son des musiques médiévales transporteront les visiteurs au cœur du Moyen Âge ;

– à proximité de la basilique Saint-Remi, de très nombreux jeux seront déployés pour le plaisir des petits et des grands ! Le marché médiéval, la ferme pédagogique, le spectacle de fauconnerie et les démonstrations de machines de guerre compléteront ce voyage dans le temps, au XVe siècle…

Samedi 28 mai, à 21 h, une grande parade, à la fois historique et festive, empruntera l’emblématique voie des sacres qui va de la basilique Saint-Remi à la Cathédrale avec, en début de cortège, les personnages allégoriques du sacre du dauphin Charles : Jeanne d’Arc et Charles VII à cheval, les quatre otages de la Sainte Ampoule, le connétable de France et les douze pairs – laïcs et ecclésiastiques – présents lors de la cérémonie du sacre. Suivront les groupes musicaux, les artistes de rues et autres personnages donnant à cet événement son caractère festif…

Le temps d’un week-end, redécouvrons l’histoire de notre ville, ceux qui l’ont façonnée dans un grand événement populaire et festif s’inscrivant dans la droite ligne du projet Reims Capitale européenne de la Culture 2028.

