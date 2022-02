Fêtes Johanniques 2022 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Fêtes Johanniques 2022 Reims, 1 juin 2019, Reims. Fêtes Johanniques 2022 Reims

2019-06-01 – 2019-06-01

Reims Marne Les Fêtes Johanniques 2022 se tiendront les 28 et 29 mai 2022. Elles commémorent le sacre de Charles VII, conduit à Reims par Jeanne d’Arc, et attirent chaque année près de 100 000 curieux. Reims retrouve le temps d’un week-end l’effervescence des 33 sacres royaux que la ville a connu au cours de son histoire. https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/festival-et-evenements/les-fetes-johanniques-2022-7485.html Reims

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Ville Reims lieuville Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Fêtes Johanniques 2022 Reims 2019-06-01 was last modified: by Fêtes Johanniques 2022 Reims Reims 1 juin 2019 Marne Reims

Reims Marne