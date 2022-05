Fêtes Jehanne d’Arc Compiègne, 21 mai 2022, Compiègne.

Fêtes Jehanne d’Arc Compiègne

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-22 23:00:00

Compiègne Oise Compiègne

Dès le samedi, le parc de Songeons et le parking situé au pied de la Tour Beauregard accueilleront près d’une centaine d’exposants qui vous feront découvrir les métiers et produits d’antan.

Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs de retrouver les jeux d’autrefois, la ferme du Pré aux ânes, le château de la grimpe, les marionnettes médiévales, le maquillage pour enfants, et de profiter des animations musicales proposée par les Cornemuses de Verberie, l’Harmonie de Clairoix, les Lanquenets et les troubadours Saltabraz. Il sera possible de se rafraîchir à la Taverne des chevaliers et de se restaurer à l’auberge de l’Enchanteur qui seront ouvertes de 10h à 23h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

LES TEMPS FORTS

Samedi 21 mai, à partir de 21h30 : Cascades équestres et effets spéciaux seront au programme de ce grand spectacle proposé par la Compagnie Les Portes de l’histoire , dans le parc Songeons.

Dimanche 22 mai :

n

o 10h : Messe solennelle en l’église Saint-Jacques suivie d’un dépôt de gerbes place de l’Hôtel de Ville et de l’inauguration du marché médiéval

n

o 16h : Dans le parc de Songeons, préparation de Jehanne pour son dernier combat

n

o 17h : Grand défilé historique au départ du Parc de Songeons. Traversée du marché médiéval et du centre-ville avant l’Adieu à Jehanne au Pont Saint-Louis

n

o 18h30 : Rassemblement de tous les figurants, compagnies, associations au Parc de Songeons

+33 3 44 20 17 41 https://www.facebook.com/Lescompagnonsdejehanne/

Fête Jehanne d’Arc

Compiègne

