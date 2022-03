Fêtes Henri IV Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Fêtes Henri IV Aÿ-Champagne, 2 juillet 2022, Aÿ-Champagne. Fêtes Henri IV Aÿ-Champagne

2022-07-02 – 2022-07-02

Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Depuis plus de 20 ans, tous les deux ans, le premier week-end de Juillet, les Agéens remettent les clés de leur cité à leur bon roi Henri IV. Propriétaire d’un pressoir et fervent amateur des vins d’Aÿ, c’est dignement que les habitants de la commune lui rendent hommage ! Deux jours de Fête vous attendent, avec de nombreuses festivités et la Grande Parade le dimanche. Que la fête commence ! Cours Ouvertes :

Viticulteurs et particuliers vous ouvrent leurs portes tout le week-end.

Ces maisons champenoises ne laissent guère deviner au premier abord leur fonction viticole. Elles séduisent par leur grande cour autour de laquelle s’ordonnent les celliers, le vendangeoir et la maison d’habitation. Ces cours proposent une restauration, une exposition artisanale ou une animation musicale. Marché : Le marché propose des exposants spécialisés dans la gastronomie, l’artisanat et les produits du terroir. Aubades : Le samedi après midi et le dimanche matin, fanfares, harmonies, se relayent pour animer les rues. Espaces de Jeux : Petits et grands sont invités à tester toutes sortes de jouets anciens. Festival d’Orgues de Barbarie : Grand festival d’Orgues de Barbarie. De magnifiques orgues et un limonaire seront postés dans les rues d’Ay. Participants de toute la France et de l’étranger. SAMEDI

16h00 : Inauguration

(place de l’église)

Discours officiels. Prestations des fanfares, danseurs et lanceurs de drapeaux de nos villes jumelées (Besigheim, Quaregnon, Sinalunga, Newton Abbot). 23h00 : Feu d’artifice

Un grandiose feu d’artifice est tiré depuis les coteaux. Son ampleur vous transporte et vous emmène dans le monde magique du rêve… en musique ! 00h00 : Mapping vidéo sur l’église DIMANCHE

14h30 : Départ du défilé

Parade sur le thème « Henri IV, dans tous ses états »

Tous les deux ans, professionnels du spectacle, fanfares, confréries du vin, associations agéennes, de la Communauté de Communes et des villes jumelées défilent pour accompagner Henri IV sur son cheval blanc. 500 figurants costumés, 20 chevaux, 20 chars sont attendus. +33 3 26 56 92 10 https://www.feteshenri4.ay-champagne.com/ Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Ville Aÿ-Champagne lieuville Aÿ-Champagne Departement Marne

Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/

Fêtes Henri IV Aÿ-Champagne 2022-07-02 was last modified: by Fêtes Henri IV Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 2 juillet 2022 Aÿ-Champagne Marne

Aÿ-Champagne Marne