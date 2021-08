Lavaur Lavaur Lavaur, Tarn Fêtes générales de Lavaur Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Fêtes générales de Lavaur 2021-09-02 21:30:00 21:30:00 – 2021-09-06 01:00:00 01:00:00 centre ville Centre ville de Lavaur

Lavaur Tarn Lavaur 1 km de fête foraine sur les allées de Lavaur !

Cette année toutes les animations se dérouleront dans le jardin de l’Évêché ! cdflavaur@sfr.fr +33 5 81 40 52 32 http://www.comitedesfetes-lavaur.com/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout

Lieu Lavaur Adresse centre ville Centre ville de Lavaur Ville Lavaur lieuville 43.69906#1.81512