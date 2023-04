Fêtes et repas au temps de Venise Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Fêtes et repas au temps de Venise Médiathèque Marguerite Duras, 27 juin 2023, Paris. Le mardi 27 juin 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit Conférence réservée aux personnes déficientes visuelles et à leurs accompagnateurs. Conférence audiodécrite, en partenariat avec la Réunion des musées nationaux – Grand Palais Cette conférence vous emmènent sur les traces de l’exposition « Eblouissante Venise » qui s’est tenue au Grand Palais fin 2018. Venez partager ou découvrir des Fêtes et des repas au temps de Venise du XVIIIème siècle. Miroir d’une société et d’une époque qui rend compte d’une manière de vivre, avec la conférencière Diane Marnier . Conférence réservée aux personnes déficientes visuelles et à leurs accompagnateurs. Mardi 27 juin – 14h30 Sur inscription au 01 55 25 49 10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr Image : Giandomenico TIEPOLO (1727-1804), L’arracheur de dents, vers 1754-1755, Huile sur toile, Paris, musée du Louvre, Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

© Giandomenico TIEPOLO (1727-1804), L’arracheur de dents, vers 1754-1755, Huile sur toile, Paris, musée du Louvre, Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

