Haut-Rhin Wintzenheim EUR Fêtes rituelles ou profanes, jeux, spectacles, réjouissances etc., les divertissements foisonnent au Moyen Âge. Baignez dans une ambiance festive et vivez un beau moment de rires et de performances circassiennes. Comédie, jonglerie, manipulation de drapeau et d’objets, acrobatie, équilibrisme, danse, musique, parcours et spectacle de chevalerie etc., laissez-vous emporter dans la magie de spectacles aux prouesses et exploits extraordinaires ! Que la fête commence ! Animée par : Cie Ballarom, Les Pieds Gauches, l’Ecurie du Moulin – Widensolen Tarif animation Baignez dans une ambiance festive et vivez un beau moment de rires et de performances circassiennes. +33 3 89 30 10 20 Wintzenheim

