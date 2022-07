Fêtes du village de Lées-Athas Lées-Athas Lées-Athas Catégories d’évènement: Lées-Athas

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes du village de Lées-Athas Lées-Athas, 15 août 2022, Lées-Athas. Fêtes du village de Lées-Athas

Place du village de Lées Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

2022-08-15 10:00:00 – 2022-08-15 Lées-Athas

Pyrénées-Atlantiques Lées-Athas Fêtes du village de Lées !

Au programme :

10h : Pêche à la truite pour les enfants

11h : Messe valléenne

12h30 : Apéritif offert par la mairie

13h30 : Repas champêtre

Sur inscription

Lées-Athas

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

