Fêtes du village de Lées-Athas

2022-08-14 10:30:00 – 2022-08-14 Fêtes du village de Lées !

Au programme :

10h30 : course à la montagne adultes et enfants

(certificat médical obligatoire)

11h30 : remise des prix

13h : Concours de pétanque

(12h30-13h : inscription au concours)

17h : Tournois de Pala

Inscription par téléphone au 06.48.45.99.66

Balle de tennis

5€ par équipe (à partir de 14 ans) Soirée grillades – tapas – buvette Fêtes du village de Lées !

5€ par équipe (à partir de 14 ans) Soirée grillades – tapas – buvette

