Fêtes du quartier Hardy

2022-07-15 – 2022-07-17

17 17 EUR Pour vous divertir, nous avons préparer un programme divers et varié: concours de pétanque, vide grenier, concours de l’omelette aux piments, petits jeux pour les enfants, pesée du jambon, lancer du béret, hauteur de la quille et repas champêtre, messe et repas grillades.

Pour le vide grenier, il faut s’inscrire avant par téléphone.

les fêtes du quartier Hardy reviennent après 2 ans d’absence.

+33 6 87 55 80 30

Comité Hardy

