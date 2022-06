Fêtes du quartier du Trace Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Landes Hagetmau Le quartier du Trace est en fête tout le week-end !

Samedi

14h – Concours de pétanque

20h – Soirée bodega avec repas (Melon ou Pâté – Grillades frites – Glace – 10€/6€) Dimanche

8h45 – Randonnée pédestre – 10km (inscription 3€ à partie de 8h)

