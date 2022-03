Fêtes du quartier de la Taouziole Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas Landes Tartas VENDREDI 9 SEPTEMBRE 20h Traditionnel repas poulet à l’oignon animé par Kopriak Musik SAMEDI 10 SEPTEMBRE 14h30 Concours de Pétanque Intercommunal en doublette sur invitation au Quartier

20h30 Loto bingo à la Salle Polyvalente de Tartas DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 10h30 Messe en musique à l’Eglise Saint Jacques de Tartas

animée par la Clique et Harmonie Tarusate

12h Concert par la Clique et Harmonie Tarusate à la Salle Polyvalente de Tartas

