Fêtes du Printemps, 24 mars 2023, Saint-Loubouer OT Aire sur l'Adour Saint-Loubouer.

Fêtes du Printemps

Saint-Loubouer Landes

2023-03-24 – 2023-03-26

Saint-Loubouer

Landes

Saint-Loubouer

EUR Le club des amis de la course Landaise vous invite aux grandes fêtes traditionnelles de Printemps, un programme plus qu’alléchant.

– le vendredi à 20h30 : Concours de belote

– le dimanche :

à 12h : apéritif au foyer,

à 13h repas Côte à l’os, ouvert à tous,

à 16h30 course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn et le Trophée du Boléro d’argent avec la ganaderia Dal et la cuadrilla Cyril Dunouau

Le club des amis de la course Landaise vous invite aux grandes fêtes traditionnelles de Printemps, un programme plus qu’alléchant.

– le vendredi à 20h30 : Concours de belote

– le dimanche :

à 12h : apéritif au foyer,

à 13h repas Côte à l’os, ouvert à tous,

à 16h30 course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn et le Trophée du Boléro d’argent avec la ganaderia Dal et la cuadrilla Cyril Dunouau

+33 6 86 74 33 42

Saint-Loubouer

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT Aire sur l’Adour