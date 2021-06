Fêtes d’Ornavik Hérouville-Saint-Clair, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Hérouville-Saint-Clair.

Fêtes d’Ornavik 2021-07-16 – 2021-07-18 Parc historique Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Le parc Ornavik organise un week-end festif viking. Grand rassemblement de compagnies de reconstitutions carolingiennes, vikings, et normandes : artisanat, combats, spectacles, jeux traditionnels pour enfants…

L’occasion d’échanger avec des passionnés d’histoire et de s’amuser en famille avec les nombreuses animations prévues.

Plus d’informations à venir sur le site d’Ornavik.

Le parc Ornavik organise un week-end festif viking. Grand rassemblement de compagnies de reconstitutions carolingiennes, vikings, et normandes : artisanat, combats, spectacles, jeux traditionnels pour enfants…

L’occasion…

contact@ornavik.fr +33 2 31 52 40 90 https://www.ornavik.fr/

Le parc Ornavik organise un week-end festif viking. Grand rassemblement de compagnies de reconstitutions carolingiennes, vikings, et normandes : artisanat, combats, spectacles, jeux traditionnels pour enfants…

L’occasion…

Le parc Ornavik organise un week-end festif viking. Grand rassemblement de compagnies de reconstitutions carolingiennes, vikings, et normandes : artisanat, combats, spectacles, jeux traditionnels pour enfants…

L’occasion d’échanger avec des passionnés d’histoire et de s’amuser en famille avec les nombreuses animations prévues.

Plus d’informations à venir sur le site d’Ornavik.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par