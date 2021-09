Fêtes d’Olhette Urrugne, 3 octobre 2021, Urrugne.

Fêtes d’Olhette 2021-10-03 – 2021-10-03 Trabenia Quartier Olhette

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Pass sanitaire obligatoire pour toutes les fêtes d’Olhette

9h : Messe à la chapelle d’Olhette suivie d’un vin d’honneur par le comité

10h : Blankia-Tir au fusil à mi chemin entre la chapelle d’Olhette et Trabenia, côté droit, balisage présent

12h : remise de prix et apéritif sur la place d’Olhette (repli sous chapiteau en cas de pluie)

16h30 : défilé cavalcade avec la Kaskarot Banda et les cavaliers

17h : Ahate Jokoa, jeu du canard

19h30 : Kantaldi avec Gezi Taldea

Talo sur place

+33 5 59 54 60 80

comité des fêtes olhette

