Fêtes d’Istres, 5 août 2022, .

Fêtes d’Istres

2022-08-05 – 2022-08-07

Au programme : défilés, concerts, course camarguaise, novillada, joutes et spectacle pyro-symphonique. Le dimanche, le festival « Les Rues de l’étang » amènent les arts de rue et le spectacle vivant au plus proche du public avec de multiples spectacles gratuits autour du cirque, de la danse, de la musique et du théâtre en centre-ville.

Trois jours de festivités où la variété des animations et des spectacles font la richesse de cette fête votive traditionnelle.

