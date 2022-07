Fêtes d’Igon Igon, 16 juillet 2022, Igon.

Fêtes d’Igon

Rue de la Chênaie Salle des fêtes Igon Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Rue de la Chênaie

2022-07-16 15:00:00 – 2022-07-16 00:00:00

Salle des fêtes Rue de la Chênaie

Igon

Pyrénées-Atlantiques

15 15 EUR Au programme des fêtes d’Igon :

15h : structures gonflables pour les enfants, belote et jeux de société pour petits et grands

16h30 : goûter des enfants

19h : apéritif et repas sous forme d’estanquet (sur inscription par téléphone ou en mairie). Au menu pour les adultes : melon/jambon, pièce du boucher/frites, formage et dessert. Au menu pour les enfants : chipolatas/frites, glace et boisson.

22h : bal avec le podium Mix & Moove

23h : feu d’artifice

Au programme des fêtes d’Igon :

15h : structures gonflables pour les enfants, belote et jeux de société pour petits et grands

16h30 : goûter des enfants

19h : apéritif et repas sous forme d’estanquet (sur inscription par téléphone ou en mairie). Au menu pour les adultes : melon/jambon, pièce du boucher/frites, formage et dessert. Au menu pour les enfants : chipolatas/frites, glace et boisson.

22h : bal avec le podium Mix & Moove

23h : feu d’artifice

Au programme des fêtes d’Igon :

15h : structures gonflables pour les enfants, belote et jeux de société pour petits et grands

16h30 : goûter des enfants

19h : apéritif et repas sous forme d’estanquet (sur inscription par téléphone ou en mairie). Au menu pour les adultes : melon/jambon, pièce du boucher/frites, formage et dessert. Au menu pour les enfants : chipolatas/frites, glace et boisson.

22h : bal avec le podium Mix & Moove

23h : feu d’artifice

©Association festive igonaise

Salle des fêtes Rue de la Chênaie Igon

dernière mise à jour : 2022-07-07 par