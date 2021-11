Fêtes d’hiver de Labatut Labatut, 19 novembre 2021, Labatut.

Fêtes d’hiver de Labatut Labatut

2021-11-19 – 2021-11-20

Labatut Landes Labatut

15 EUR L’équipe du comité vous attend nombreux pour la reprise des fêtes les 19 et 20 novembre !

– Vendredi : soirée bières, vins et tapas avec le brass band Les Décaps’Hurleurs

– Samedi : manèges, pêche aux canards, trampoline. À 16h30, cruches, maquillages et goûter (gratuit). À 18h, spectacle de Paulo le magicien (gratuit – salle des 4 saisons). À 19h30, repas du comité. Sur réservation. Animé par Izar adatz et Les Dalton’s.

L’équipe du comité vous attend nombreux pour la reprise des fêtes les 19 et 20 novembre !

L’équipe du comité vous attend nombreux pour la reprise des fêtes les 19 et 20 novembre !

– Vendredi : soirée bières, vins et tapas avec le brass band Les Décaps’Hurleurs

– Samedi : manèges, pêche aux canards, trampoline. À 16h30, cruches, maquillages et goûter (gratuit). À 18h, spectacle de Paulo le magicien (gratuit – salle des 4 saisons). À 19h30, repas du comité. Sur réservation. Animé par Izar adatz et Les Dalton’s.

Public Domain Pictures

Labatut

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans