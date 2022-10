Fêtes d’Halloween

Fêtes d’Halloween, 27 octobre 2022, . Fêtes d’Halloween



2022-10-27 14:00:00 – 2022-10-27 18:00:00 Jeudi 27 octobre, médiathèque de St Jean-en-Royans

Samedi 29 octobre, bibliothèque de St Laurent-en-Royans

Livres et jeux de sorcières, fantômes et petits monstres.

Goûter et bonbons offerts. Venez déguisés ! +33 4 75 47 76 14 dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville