Espiens Lot-et-Garonne Espiens Vendredi 3 juin 2022 : concours de belote.

Samedi 4 juin 2022 : concours de pétanque.

