Fêtes des vendanges au Château de Crouseilles Crouseilles, 10 septembre 2021, Crouseilles. Fêtes des vendanges au Château de Crouseilles 2021-09-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00 Château de Crouseilles CROUSEILLES

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques VENDREDI 10 SEPTEMBRE Vernissage de l’exposition d’art

A 18h au Château de Crouseilles

Les vignerons de Crouseilles accueillent en leur château, du 10 Septembre au 7 Novembre 2021, une exposition de sculptures et peintures proposée par deux artistes Christian GLACE et Jacques MATALY.

Sur réservation, gratuit. SAMEDI 11 SEPTEMBRE Portes ouvertes au Château de Crouseilles

Toute la journée de 9h30 à 18h

· Dégustation commentée de nos vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh,

· A 11h et 15h30 : visites guidées gratuites par nos vignerons des vignes aux chais,

· Escape game “Les Secrets du Madiran”. DIMANCHE 12 SEPTEMBRE Portes ouvertes au Château de Crouseilles

Toute la journée de 9h30 à 19h

Dégustation commentée de nos vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh,

· A 10h30 – 12h – 15h : visites guidées gratuites par nos vignerons des vignes aux chais,

· Escape game “Les Secrets du Madiran”,

· Marché de producteurs et artisans locaux,

· Balades à poneys avec le P2C Equitation.

11h : Atelier assemblage – Créez votre Grand Vin Découvrez les subtilités de l’assemblage des grands vins en AOC Madiran et repartez avec votre cuvée personnalisée, animé par notre œnologue – Sur réservation, places limitées, 5€/pers.

12h30 : Déjeuner dans le parc du château

A l’ombre des chênes, nous vous proposons un repas composé de produits locaux et en musique avec les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh – Un pass sanitaire sera demandé pour le repas.

15h : Atelier initiation à la dégustation

La vue, l’odorat et le goût, comment utiliser ces sens pour décrire ce que l’on voit et ce que l’on ressent ? Grâce à cet atelier apprenez de façon ludique comment déguster un vin en différentes étapes – Sur réservation, gratuit.

16h : Ban des Vendanges Assistez au traditionnel ban des vendanges animé par les Chanteurs Vignerons du Vic-Bilh, pressée traditionnelle et dégustation du raisin nouveau. +33 5 59 68 57 14 https://crouseilles.com/

