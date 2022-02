Fêtes des sarments BIO – château Méric Chante l’Oiseau La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

Fêtes des sarments BIO – château Méric Chante l’Oiseau La Brède, 13 mars 2022, La Brède. Fêtes des sarments BIO – château Méric Chante l’Oiseau La Brède

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

La Brède Gironde La Brède Venez célébrer la 7ème fête des sarments BIO au château Méric Chante l’Oiseau! Au programme ? Repas, musique et dégustations de vins!

C’est le moment pour vous de venir ramasser les sarments! Pensez à vos barbecue pour cet été, en plus c’est gratuit!

