Sées

Fêtes des Plantes, 29 mai 2021-29 mai 2021, Sées. Fêtes des Plantes 2021-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-05-30 18:30:00 18:30:00 Jardins du Palais d’Argentré 1 Rue d’Argentré

Sées Orne La ville de Sées organise la 10ème édition de la Fête des Plantes dans les Jardins d’Argentré.

Au milieu d’un cadre exceptionnel, la Fêtes des Plantes réunie de multiples exposants : fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs, associations, artisans. Lors de cette exposition-vente, plantes en pot, vivaces, haies, arbustes, cactus, cucurbitacées, plants annuels mais aussi fruits et légumes raviront les acheteurs. Ce sera également l’occasion d’être conseillé par des professionnels pour savoir comment fleurir vos balcons ou jardiner en pleine terre.

Gratuit, sous réserve des conditions sanitaires.

