Fêtes des plantes Domfront en Poiraie, 8 octobre 2022 10:00, Domfront en poiraie.

Créée en octobre 1993, et organisée par l’Association Horticole du Domfrontais, la manifestation PLANTES EN FÊTE s’est amplifiée et pérennisée au fil des années.

Regroupant des exposants français, anglais, belges dans l’univers du jardin, elle est aujourd’hui devenue le rendez-vous incontournable des professionnels et passionnés de jardins en Normandie.

Vous y rencontrerez des pépiniéristes, paysagistes, fabricants et distributeurs de mobilier décoratif de jardin, et d’une manière générale Fleurs, graines bulbes, plantes et arbustes en tout genre…

Par la diversité, la qualité et l’originalité des végétaux ou des produits qu’ils proposent aux visiteurs, nos exposants contribuent à donner à PLANTES EN FÊTE le sérieux, le professionnalisme et la convivialité que l’on reconnaît à cet événement.

Nouveauté 2022, la 25ème manifestation Plantes en fête se déroule sur 2 jours, les 8 et 9 octobre 2022 de 10h00 à 18h00 – Entrée et Parking gratuits !

Restauration possible sur place (Food Trucks et salon de thé )

https://associationhorticoledudomfrontais.fr/plantes-en-fete_2021.php/