Fons Lot Fons Marché aux plantes, ateliers enfants, buvettes, petites gourmandises, concerts : Swanglo, couleur café, chants polyphoniques, restauration sur place.

réservation au 06 95 18 89 93

organisé par l’école d’aujourd’hui Venez nombreux fêter les plantes à Fons ! +33 6 95 18 89 93 Marché aux plantes, ateliers enfants, buvettes, petites gourmandises, concerts : Swanglo, couleur café, chants polyphoniques, restauration sur place.

organisé par l’école d’aujourd’hui lecole-daujourdhui

