Fêtes des moissons Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes des moissons Navarrenx, 14 juillet 2022, Navarrenx. Fêtes des moissons

Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques OT Béarn des Gaves

2022-07-14 – 2022-07-14 Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques Navarrenx 10h30 : Marché des gourmandises du Terroir.

14h30 : Grand Festival Béarnais avec Lous Deus Remparts, les danseurs de Castetnau-Camblong, Los Esbarrits de Cardesse, les Chancaires de St Pé de Leren.

18h30 : Repas grillades 12€ (réservation conseillée).

20h à 22h : Bal animé par les Chancaires. 10h30 : Marché des gourmandises du Terroir.

14h30 : Grand Festival Béarnais avec Lous Deus Remparts, les danseurs de Castetnau-Camblong, Los Esbarrits de Cardesse, les Chancaires de St Pé de Leren.

18h30 : Repas grillades 12€ (réservation conseillée).

20h à 22h : Bal animé par les Chancaires. +33 6 17 26 42 98 10h30 : Marché des gourmandises du Terroir.

14h30 : Grand Festival Béarnais avec Lous Deus Remparts, les danseurs de Castetnau-Camblong, Los Esbarrits de Cardesse, les Chancaires de St Pé de Leren.

18h30 : Repas grillades 12€ (réservation conseillée).

20h à 22h : Bal animé par les Chancaires. Tourisme Landes

Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-06-25 par OT Béarn des Gaves

Détails Catégories d’évènement: Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Navarrenx Adresse Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques OT Béarn des Gaves Ville Navarrenx lieuville Navarrenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Navarrenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navarrenx/

Fêtes des moissons Navarrenx 2022-07-14 was last modified: by Fêtes des moissons Navarrenx Navarrenx 14 juillet 2022 Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques OT Béarn des Gaves

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques