Fêtes des Mères – Déjeuner Spectacle chez Dani Lary Barbières Barbières Catégories d’évènement: Barbières

Drôme

Fêtes des Mères – Déjeuner Spectacle chez Dani Lary Barbières, 29 mai 2022, Barbières. Fêtes des Mères – Déjeuner Spectacle chez Dani Lary Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières

2022-05-29 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-29 Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières Drôme EUR Il y a toujours une occasion pour faire plaisir aux mamans : avec un cadeau, un beau message, une attention particulière…

Vous n’avez pas encore trouvé le cadeau parfait : les Ateliers Magiques de Dani Lary vous proposent un déjeuner-spectacle ! dani.lary.event@orange.fr +33 4 75 02 34 83 http://www.dani-lary.com/ Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Barbières, Drôme Autres Lieu Barbières Adresse Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Ville Barbières lieuville Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Departement Drôme

Barbières Barbières Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbieres/

Fêtes des Mères – Déjeuner Spectacle chez Dani Lary Barbières 2022-05-29 was last modified: by Fêtes des Mères – Déjeuner Spectacle chez Dani Lary Barbières Barbières 29 mai 2022 Barbières Drôme

Barbières Drôme