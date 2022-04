Fêtes des mères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Fêtes des mères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Soulac-sur-Mer, 29 mai 2022, Soulac-sur-Mer. Fêtes des mères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Casino de la plage, salle des jeux Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

2022-05-29 13:00:00 – 2022-05-29 Casino de la plage, salle des jeux Avenue El Burgo de Osma

Soulac-sur-Mer Gironde EUR En ce jour spécial, nous offrons 5€ en ticket promo. à toutes les femmes. En ce jour spécial, nous offrons 5€ en ticket promo. à toutes les femmes. +33 5 56 09 51 00 En ce jour spécial, nous offrons 5€ en ticket promo. à toutes les femmes. Casino de la plage, salle des jeux Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Casino de la plage, salle des jeux Avenue El Burgo de Osma Ville Soulac-sur-Mer lieuville Casino de la plage, salle des jeux Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer Departement Gironde

Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/

Fêtes des mères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Soulac-sur-Mer 2022-05-29 was last modified: by Fêtes des mères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 29 mai 2022 Gironde Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer Gironde