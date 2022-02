Fêtes des mares Mairie Courtonne-la-Meurdrac Catégories d’évènement: Calvados

Mairie, le dimanche 5 juin à 14:00

Cette animation propose de découvrir le milieu de la mare. Observations, collectes et activités sensorielles permettent de découvrir la faune et la flore de ce milieu aquatique.

gratuit

Venez découverir les mares Mairie Courtonne la meurdrac Courtonne-la-Meurdrac Calvados

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

