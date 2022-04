FÊTES DES MARES – À LA DÉCOUVERTE DU SONNEUR À VENTRE JAUNE Bouxurulles Bouxurulles Catégories d’évènement: 88130

Bouxurulles

FÊTES DES MARES – À LA DÉCOUVERTE DU SONNEUR À VENTRE JAUNE Bouxurulles, 4 juin 2022, Bouxurulles. FÊTES DES MARES – À LA DÉCOUVERTE DU SONNEUR À VENTRE JAUNE Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles

2022-06-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-04 16:30:00 16:30:00 Mairie 20 rue de Charmes

Bouxurulles 88130 Bouxurulles Fêtes des mares – à la découverte du sonneur à ventre jaune

Du fait de leur petite taille, les mares constituent de magnifiques supports pédagogiques. Cependant, comme toutes les zones humides, les mares sont menacées… 90 % d’entre elles ont disparu au cours du siècle dernier. C’est pour cela que nous proposons une animation autour des petites bêtes de la mare dans le bois de Bouxurulles. Cette balade permettra aux participants d’en connaître d’avantage sur ces mares, ornières temporaires et d’en apprendre un peu plus sur la richesse faunistique qui y vit.

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

Inscription auprès d’Aurélie AUBRY au 06 75 31 79 69 ou association.hirrus@orange.fr Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: 88130, Bouxurulles Autres Lieu Bouxurulles Adresse Mairie 20 rue de Charmes Ville Bouxurulles lieuville Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles Departement 88130

Bouxurulles Bouxurulles 88130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxurulles/

FÊTES DES MARES – À LA DÉCOUVERTE DU SONNEUR À VENTRE JAUNE Bouxurulles 2022-06-04 was last modified: by FÊTES DES MARES – À LA DÉCOUVERTE DU SONNEUR À VENTRE JAUNE Bouxurulles Bouxurulles 4 juin 2022 88130 Bouxurulles

Bouxurulles 88130