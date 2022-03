Fêtes des jardins Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Fête des jardins à Perret : Des fruits par ci, des fruits par là ! Visite gratuite de 5 jardins privés.

Dégustation de boissons et de tartes aux fruits

Vente de plants, de confitures, de crêpes

Brocante “fruitière”

Exposition de peinture

Tombola Samedi 18 juin 2021 de 14h à 18h

