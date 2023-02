FETES DES GRANDS-MERES CABARET REVUE « EVASION » ESPACE DANIEL BALAVOINE, 5 mars 2023, BIZANOS.

FETES DES GRANDS-MERES CABARET REVUE « EVASION » ESPACE DANIEL BALAVOINE. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 13:45 (2023-03-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

madatj et troupe en scene presentent Cabaret revue « Evasion » Goûter-spectacle Célébrons ensemble la fête des grands-mères. Un moment unique et original vous est proposé par madatj et troupe en scène. La revue « EVASION » !!! Découvrez un spectacle cabaret à l’image des plus préstigieux Music-hall parisiens. Chanteuse, chanteur, danseuses et transformiste sont au rendez-vous pour vous faire voyager, en plusieurs tableaux, autour du monde. A l’issue du spectacle, profitez de la piste de danse et laissez-vous transporter dans une ambiance musette. Un accueil personnalisé vous sera réserver. Le goûter: Une boisson et un met sucré sont compris Pour plus de renseignements appelez le: 07-69-28-04-19

Votre billet est ici

ESPACE DANIEL BALAVOINE BIZANOS 2 avenue de l’Europe Pyrnes-Atlantiques

madatj et troupe en scene presentent Cabaret revue « Evasion » Goûter-spectacle

Célébrons ensemble la fête des grands-mères.

Un moment unique et original vous est proposé par madatj et troupe en scène.

La revue « EVASION » !!!

Découvrez un spectacle cabaret à l’image des plus préstigieux Music-hall parisiens.

Chanteuse, chanteur, danseuses et transformiste sont au rendez-vous pour vous faire voyager, en plusieurs tableaux, autour du monde.

A l’issue du spectacle, profitez de la piste de danse et laissez-vous transporter dans une ambiance musette.

Un accueil personnalisé vous sera réserver.

Le goûter:

Une boisson et un met sucré sont compris

Pour plus de renseignements

appelez le: 07-69-28-04-19

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici