FETES DES FARFELUS POILUS AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou, 11 septembre 2021, Baugé-en-Anjou.

FETES DES FARFELUS POILUS AU GUÉDENIAU 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-12 19:00:00

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Manifestation canine

– tests approche troupeau pour chiens de Berger et certains Bouviers juge André Roller (allemagne)

– CSAU : juge Bernard Rigault (Fr)

– Stands liés aux chiens : produits de toilettage – toilettage –

– Stands protection canine : solidarité Bearded – Beauceron in need

– conférence sur l’aromathérapie chez le chien (une le samedi – une le dimanche) plus un stand de présentaiton

Samedi : découverte activités canines

Rallye pédestre

Concours meilleur costume maitre chien (thème » : une soirée dans un chateau en Ecosse)

Dimanche : régionale élevage de Bearded Collie – juge Robert Ballentyme (Ecosse)

FETES DES FARFELUS POILUS AU GUÉDENIAU

dernière mise à jour : 2021-08-06 par