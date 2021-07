Rimou Rimou Ille-et-Vilaine, Rimou Fêtes des Cônes Rimou Rimou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rimou Ille-et-Vilaine Rimou La fête des cônes de Rimou est de retour ! Elle se déroulera sur deux jours, le 14 et 15 août. Découvrez le programme ci-dessous : Samedi 14 août : Vide-greniers de 8h00 à 18h00 Entrée gratuite, buvette et restauration sur place ainsi qu’un manège pour enfant. Installation des exposants à partir de 6h30 au fur et à mesure des arrivées.

Tarif exposant : 1 € le mètre sans réservation (pour les particuliers). Dimanche 15 août : 10h30 | Messes des cônes et procession à la grotte Pour le midi les traditionnelles moules-frites sur réservation. 15 h | Courses à obstacles (TRAIL RIMOU), inscription : https://www.klikego.com/inscription/courir-a-rimou-2021/course-a-pied-running/1614904356650-1 19h | Concert de LNA 22H30 | Feu d'artifice suivie de la reprise du concert de LNA Les festivités se termineront aux alentours de 1h du matin. cdf.rimou@gmail.com +33 6 51 25 76 88

