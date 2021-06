La baule Place des Salines La baule, Loire-Atlantique Fêtes des boulistes de La Baule 2021 Place des Salines La baule Catégories d’évènement: La baule

12ème fête boulistes de LA BAULE – Sport Boules Lyonnaises ### **_Vendredi 02 Juillet à 16h00 – Epreuves Sportives :_** Démonstration de tir en relais ,tir rapide effectuée par 4 jeunes de l’équipe de France Jeunes encadrée par F.AMAR entraineur national et de tir de précision effectuée par 3 champions du Monde S. GRAIL, F. POYET ,Xavier MAJOREL (CRO LYON) et S. BELAY vice champion du monde. ### **Vendredi 02 Juillet à 16h30** Grand Concours Gentleman Avec la présence de nos 3 champions du Monde R. JARRIGE champion de d’Europe ( CRO LYON ) , Suzy MARIE Championne du Monde 2016 (sous réserve) et en présence de Bernard .DAUBARD président de la FFSB. ### _**03 Juillet à partir de 10h**_ **6 compétitions boulistes ** 64 doubles propagande Challenge de la ville de LA BAULE Samedi 03 – 10h00 16 doubles FEMININES Challenge Suzanne MEZZALIRA Samedi 03 – 14h00 32 doubles propagande Challenge de l’U.B.B. Samedi 03 – 18h30 32 doubles propagande Challenge de l’Office municipal des Sports Dimanche 04 – 08h00 16 doubles promotion Challenge Michel DELALANDE Dimanche 04 – 10h15 16 doubles promotion Challenge des Bénévoles Dimanche 04 – 10h15 ** Les finales : Dimanche 04 Juillet 2021 à partir de 17h00** ————————————————————– 12ème fête boulistes de LA BAULE – Sport Boules Lyonnaises Vendredi 02 Juillet à 16h00 – Epreuves Sportives : Démonstration de tir en relais ,tir rapide effectuée par 4 jeunes de l’équipe de Fra… Place des Salines Boulodrome Georges Angot 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T19:00:00

