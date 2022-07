Fêtes des bergers Aussurucq, 21 août 2022, Aussurucq.

Fêtes des bergers

Ahusky Aussurucq Pyrénées-Atlantiques

2022-08-21 10:30:00 – 2022-08-21

Aussurucq

Pyrénées-Atlantiques

Au programme de la journée,

10h30 : Messe en plein air

12h : Apéritif, danses et chants

15h : Concours de chiens de bergers

-Course des bergers à la fontaine

-Course des bergères

-Lancement de barre et concours divers

Pass sanitaire obligatoire et réservations pour le repas auprès de la mairie

+33 5 59 28 09 03

Aussurucq

