Fêtes des 4 Saisons Fontvieille, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Fontvieille.

Fêtes des 4 Saisons 2021-07-13 21:00:00 – 2021-07-13 22:30:00

Fontvieille Bouches-du-Rhône

15 A quelques encablures de la belle ville d’Arles, en Provence, quatre sites emblématiques de la région des Alpilles occidentales ont joint leurs forces pour accueillir un festival hors du commun. Il démarrera sa première édition en juillet 2021 et se poursuivra jusqu’à l’automne.

Les célèbres Carrières de Lumières des Baux de Provence, mais aussi le Château d’Estoublon, l’Abbaye de Montmajour et le village de Fontvieille accueilleront spectacles musicaux, concerts de prestige, proposés par des artistes internationaux issu de célèbres label arlésien Harmonia Mundi.

C’est lieux d’exception se sont avérés favorables à l’implantation d’une véritable ‘saison festivalière’ qui, loin de se limiter à la seule période estivale, se déclinera sous de multiples formes tout au long de l’année à venir, grâce à l’implication et l’intérêt direct de multiples partenaires locaux (associatifs, institutionnels et privés), à la vitalité propre aux villages de Fontvieille et des Baux de Provence.



Programme:

– Le mardi 13 Juillet au Château d’Estoublon: Emmanuelle Bertrand & Pascal Amoyel – Brahms – Sonates pour violoncelle et piano – Danses hongroises & Liebeslieder

– Le mercredi 14 Juillet dans l’église de Fontvieille: Emmanuelle Bertrand, violocelle – Bach – Suites pour violoncelle seul

– Le jeudi 15 Juillet aux Carrières de Lumières: ‘Looking for Beethoven’ – spectable musical et visiste des expos 2021 incluse

– Le samedi 7 Août dans l’église de Fontvieille: Ensemble baroque – ‘L’Escadron volant de la Reine’ – La biche ensorcelée – conte pour petits et grands

– Le mercredi 25 Août dans l’église des Baux de Provence: Ensemble ‘Les Inattendus’ – Alice Piérot, violon, Marianne Müller, viole de gambe, Vincent Lhermet, accordéon – Bach, l’Art de la fugue

– Le mercredi 22 Septembre à l’Abbaye de Montmajour: William Christie, claveci, Théotime Langlois de Swarte, violon – A l’occasion de la sortie de son nouveau disque avec le nouvel enfant terrible du violon Théotime Langlois de Swarte, un récital en due irrésistible!

Fêtes des 4 Saisons, musiques baroques et classiques au cœur des Alpilles dans des lieux d'exception comme Château d'Estoublon, le village de Fontvieille, Les Carrières de Lumières et l'église aux Baux de Provence et encore l'Abbaye de Montmajour à Arles.

infosite@harmoniamundi.com https://www.fd4s.org/

